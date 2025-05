La Banca centrale cinese riduce i tassi: Lpr a un anno scende al 3%

La Banca centrale cinese (Pboc), dopo il robusto taglio di 25 punti base di ottobre, interviene ancora e porta dal 3,1% al 3% il fixing di maggio del Loan prime rate (Lpr) a un anno, tra i tassi preferenziali offerti dagli istituti di credito alla clientela migliore e un riferimento per quelli applicati agli altri prestiti. La mossa della Pboc, in linea con gli sforzi per spingere la crescita e sostenere lo yuan tra le tensioni commerciali con gli Usa, include la limatura di 10 punti base, al 3,5%, del tasso primario sui prestiti Lpr a 5 anni, il benchmark dei mutui immobiliari che è molto seguito nel mezzo della crisi del settore.