Knot, 'rialzo tassi dopo luglio non è una certezza'

Il governatore della banca d'Olanda. il 'falco', Klaas Knot, ha sottolineato come un rialzo dei tassi nella riunione di settembre della Bce "non è una certezza", rafforzando le voci di chi giudica possibile una pausa visti gli ultimi dati su inflazione e crescita. Parlando a Bloomberg tv a margine della riunione del G20 in India, Knot ha ribadito come "per la riunione di luglio" un rialzo "è una necessità" ma dopo la pausa estiva di agosto "questo è possibile ma non certo".