Kkr, doppio Cda il 3 e 5 novembre su offerte Tim

Il Consiglio di Amministrazione di Tim si riunirà il prossimo 3 Novembre per esaminare l'offerta vincolante su NetCo e quella, di natura non vincolante, relativa a Sparkle, ricevute da Kkr lo scorso 16 Ottobre, nonché per esaminare la questione di quale organo sociale sia competente a decidere in merito. Il 4 Novembre si terrà una riunione informale del Consiglio (Induction) per continuare a interpellare il Management e i Consulenti. Il Cda si riunirà di nuovo formalmente il 5 Novembre per deliberare. Lo rende noto Tim in un comunicato.