Domenica 19 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto ultrasManovraAffitti breviBtp ValoreFurto LouvreGaza
Acquista il giornale
Ultima oraKering vola in Borsa dopo l'accordo con L'Oreal, jv nel beauty
20 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Kering vola in Borsa dopo l'accordo con L'Oreal, jv nel beauty

Kering vola in Borsa dopo l'accordo con L'Oreal, jv nel beauty

(v. 'Kering vende divisione beauty...' delle 2.16)

(v. 'Kering vende divisione beauty...' delle 2.16)

(v. 'Kering vende divisione beauty...' delle 2.16)

Kering vola in Borsa (+5%) dopo aver annunciato l'accordo con L'Oréal (+0,97%) che non riguarda solo la vendita della divisione Beautè ma una più ampia partnership nel settore della bellezza e del benessere di lusso, con una joint venture al 50 per cento. L'accordo, spiega una nota, prevede l'acquisizione della Maison Creed da parte di L'Oréal, le licenze per la bellezza e le fragranze delle iconiche Maison Kering e un'iniziativa esclusiva per esplorare opportunità di business nel campo del benessere e della longevità.

La partnership include il diritto di stipulare una licenza esclusiva di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di profumi e prodotti di bellezza per Gucci, a partire dalla scadenza dell'attuale licenza con Coty, e nel rispetto degli obblighi del gruppo Kering previsti dall'accordo di licenza esistente. Kering concederà inoltre a L'Oréal licenze esclusive di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di profumi e prodotti di bellezza per Bottega Veneta e Balenciaga, a partire dalla chiusura dell'operazione annunciata.

Sarà istituito un comitato strategico per garantire il coordinamento tra i marchi Kering e L'Oréal e monitorare i progressi della partnership. Oltre ai 4 miliardi cash da pagare al closing, previsto per la prima metà del 2026, L'Oréal pagherà a Kering le royalty per l'utilizzo dei suoi marchi in licenza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa