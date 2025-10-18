Sabato 18 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
18 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Kering tratta con L'Oreal per vendere 'Beautè'

Kering sarebbe in trattative per vendere la sua divisione beauty a L'Oréal per circa 4 miliardi di dollari. L'indiscrezione è stata lanciata dal Wall Street Journal. "L'accordo potrebbe essere annunciato già la prossima settimana" si legge sul quotidiano che citando fonti vicine alle trattative. L'accordo è la prima mossa del nuovo ceo Luca de Meo per rilanciare le fortune del gigante del lusso, titola il quotidiano finanziario.

