Kering tratta con L'Oreal per vendere 'Beautè'

Kering sarebbe in trattative per vendere la sua divisione beauty a L'Oréal per circa 4 miliardi di dollari. L'indiscrezione è stata lanciata dal Wall Street Journal. "L'accordo potrebbe essere annunciato già la prossima settimana" si legge sul quotidiano che citando fonti vicine alle trattative. L'accordo è la prima mossa del nuovo ceo Luca de Meo per rilanciare le fortune del gigante del lusso, titola il quotidiano finanziario.
Sabato 18 Ottobre 2025
