Giovedì 16 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Schlein MeloniAttentato RanucciAumento sigaretteAppendino M5sSinner AlcarazBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraKering tratta con L'Oreal per vendere 'Beautè' (2)
18 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Kering tratta con L'Oreal per vendere 'Beautè' (2)

Kering tratta con L'Oreal per vendere 'Beautè' (2)

Rumors sulle mosse di De Meo per rilanciare il gruppo

Rumors sulle mosse di De Meo per rilanciare il gruppo

Rumors sulle mosse di De Meo per rilanciare il gruppo

Le società non commentano ma l'occasione per una conferma potrebbe arrivare già martedì quando in agenda è segnato il cda di L'Oreal che incontrerà gli analisti per presentare i conti del terzo trimestre e il giorno successivo, mercoledì, quello di Kering.

Nel 2023 il gruppo francese decise di entrare nel 'beauty' con una divisione specializzata per sostenere le sue maison (Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Pomellato e Qeelin) nello sviluppo della loro attività nel settore, rendendolo un volano di crescita. Il primo passo è l'acquisizione di Creed, storica maison di alta profumeria creata nel 1760 mentre a ottobre 2024 lancia la sua prima fragranza in collaborazione con Bottega Veneta.

La divisione è però ancora in rosso per 60 milioni di euro (in deciso miglioramento rispetto ai 95 milioni del primo semestre 2024) con un fatturato cresciuto del 9% a 150 milioni di euro, si legge nel bilancio di periodo chiuso a giugno, "trainato principalmente dalla buona performance di Creed e dallo sviluppo di prodotti di bellezza per le altre case del gruppo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata