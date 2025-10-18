Kering tratta con L'Oreal per vendere 'Beautè' (2)

Le società non commentano ma l'occasione per una conferma potrebbe arrivare già martedì quando in agenda è segnato il cda di L'Oreal che incontrerà gli analisti per presentare i conti del terzo trimestre e il giorno successivo, mercoledì, quello di Kering.
Nel 2023 il gruppo francese decise di entrare nel 'beauty' con una divisione specializzata per sostenere le sue maison (Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Pomellato e Qeelin) nello sviluppo della loro attività nel settore, rendendolo un volano di crescita. Il primo passo è l'acquisizione di Creed, storica maison di alta profumeria creata nel 1760 mentre a ottobre 2024 lancia la sua prima fragranza in collaborazione con Bottega Veneta.
La divisione è però ancora in rosso per 60 milioni di euro (in deciso miglioramento rispetto ai 95 milioni del primo semestre 2024) con un fatturato cresciuto del 9% a 150 milioni di euro, si legge nel bilancio di periodo chiuso a giugno, "trainato principalmente dalla buona performance di Creed e dallo sviluppo di prodotti di bellezza per le altre case del gruppo".