Kering nomina Francesca Bellettini alla guida di Gucci

Kering annuncia la nomina di Francesca Bellettini a presidente e amministratrice delegata di Gucci, che riporterà al nuovo ceo del gruppo Luca de Meo. Jean-Marc Duplaix continuerà a ricoprire il ruolo di direttore operativo del gruppo francese della moda e del lusso, affiancando de Meo nello sviluppo e nella gestione della sua organizzazione. Nell'ambito di questo cambiamento, la carica di vice amministratore delegato di Kering sarà eliminata.

Bellettini è entrata in Kering nel 2003 in qualità di Strategic planning director e Associate worldwide merchandising director di Gucci. Nel 2008 è passata in Bottega Veneta, dove nel 2010 è diventata Worldwide merchandising e Communications director. Nel 2013 è stata nominata presidente e ceo di Saint Laurent. Nel settembre 2023, è stata nominata deputy ceo dell'intero gruppo con responsabilità dello sviluppo dei brand. Prima di entrare in Kering, Francesca Bellettini ha iniziato la sua carriera a Londra come investment banker, ha lavorato nella divisione Business planning and development del gruppo Prada, e successivamente è diventata Operations manager per Helmut Lang.