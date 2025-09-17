Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
17 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Kering nomina Francesca Bellettini alla guida di Gucci

Sarà presidente e amministratrice delegata a riporto di de Meo

Kering annuncia la nomina di Francesca Bellettini a presidente e amministratrice delegata di Gucci, che riporterà al nuovo ceo del gruppo Luca de Meo. Jean-Marc Duplaix continuerà a ricoprire il ruolo di direttore operativo del gruppo francese della moda e del lusso, affiancando de Meo nello sviluppo e nella gestione della sua organizzazione. Nell'ambito di questo cambiamento, la carica di vice amministratore delegato di Kering sarà eliminata.

Bellettini è entrata in Kering nel 2003 in qualità di Strategic planning director e Associate worldwide merchandising director di Gucci. Nel 2008 è passata in Bottega Veneta, dove nel 2010 è diventata Worldwide merchandising e Communications director. Nel 2013 è stata nominata presidente e ceo di Saint Laurent. Nel settembre 2023, è stata nominata deputy ceo dell'intero gruppo con responsabilità dello sviluppo dei brand. Prima di entrare in Kering, Francesca Bellettini ha iniziato la sua carriera a Londra come investment banker, ha lavorato nella divisione Business planning and development del gruppo Prada, e successivamente è diventata Operations manager per Helmut Lang.

