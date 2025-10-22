Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
22 ott 2025
Kering, nel terzo trimestre ricavi -10% a 3,4 miliardi (2)

Nel terzo trimestre del 2025, il fatturato di Gucci è stato pari a 1,3 miliardi di euro, in calo del 18% (-14% su base comparabile) un "netto miglioramento sequenziale rispetto al secondo trimestre, trainato da un maggiore slancio in Nord America e in Europa occidentale, insieme al successo dei nuovi prodotti, in particolare della pelletteria" spiega una nota. Il fatturato wholesale è diminuito del 25% su base comparabile.

Per Yves Saint Laurent i ricavi sono stati pari a 620 milioni (-7%), per Bottega Veneta 393 milioni (-1% e +3% su base comparabile). Il segmento Eyewear e Corporate ha totalizzato 448 milioni di ricavi (+2% reported e +6% su base comparabile), al cui interno Kering Beauté ha registrato una crescita, con un fatturato in aumento del 3% su base comparabile.

