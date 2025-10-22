Kering, nel terzo trimestre ricavi -10% a 3,4 miliardi

Kering chiude il terzo trimestre con ricavi per 3,41 miliardi, in calo del 10%, su cui pesa l'effetto valute (e del 5% su base comparabile). Nei primi nove mesi dell'anno, si legge in una nota, il gruppo ha generato ricavi per 11 miliardi di euro, in calo del 14% (-12% su base comparabile).

"Pur rappresentando un chiaro miglioramento sequenziale (il calo era stato del 15% nel secondo trimestre, ndr), rimane ben al di sotto di quella del mercato. Ciò rafforza la mia determinazione a lavorare su tutte le dimensioni del business per restituire alle nostre Maison e al Gruppo la rilevanza che meritano. Stiamo lavorando senza sosta al nostro turnaround, come dimostrano le nostre recenti decisioni" commenta il CEO Luca de Meo.

Guardando i risultati per canale le vendite della rete di vendita al dettaglio gestita direttamente sono diminuite del 6% su base comparabile, con tutte le regioni che hanno contribuito al miglioramento sequenziale (-16% nel secondo trimestre del 2025). I ricavi all'ingrosso sono diminuiti del 2% su base comparabile.