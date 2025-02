Kering chiude il 2024 con utile netto in calo del 62%, pesano i risultati di Gucci

Il gruppo del lusso Kering chiude il 2024 con un utile netto di 1,133 miliardi di euro, in calo del 62% su base annua e ricavi pari a 17,194 miliardi, in flessione del 12 per cento. I risultati sono in linea con le aspettative degli analisti. Kering spiega che le vendite della rete retail a gestione diretta, incluso l'e-commerce, "sono diminuite del 13% su base comparabile, influenzate dal minor traffico nei negozi in un contesto di mercato sfavorevole" e che "i ricavi all'ingrosso delle maison sono diminuiti del 22% su base comparabile, poiché il gruppo ha continuato a rafforzare l'esclusività della distribuzione". L'Ebitda è in flessione del 29% a 4,66 miliardi.

Pesa il risultato di Gucci, marchio che registra un calo dei ricavi del 23% (21% a cambi comparabili) fermandosi a 7,6 miliardi. Le vendite della rete retail a gestione diretta, che rappresentano il 91% del totale, sono diminuite del 21% su base comparabile. I ricavi wholesale sono scesi del 28% su base comparabile. Nel quarto trimestre i ricavi di Gucci sono diminuiti del 24% su base comparabile. La performance delle nuove linee di pelletteria, così come delle collezioni iconiche di Gucci, tra cui la borsa Jackie e le sue nuove interpretazioni, "è altamente incoraggiante", segnala il gruppo ricordando che il 6 febbraio è stata annunciata la fine della collaborazione con il direttore creativo Sabato De Sarno e che "la nuova direzione artistica sarà annunciata a tempo debito".

"In un anno difficile, abbiamo accelerato la trasformazione di diverse delle nostre maison e agito con determinazione per rafforzare la solidità e il desiderio dei nostri brand nel lungo termine", ha commentato il presidente e amministratore delegato di Kering François-Henri Pinault.