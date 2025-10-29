Kaleon dei Borromeo in Borsa a Milano e Parigi per fine anno

Kaleon, la società della famiglia Borromeo proprietaria di sei siti storici, fra i quali le isole sul lago Maggiore, è pronta a quotarsi a Piazza Affari, con un'ipo destinata solo agli investitori istituzionali, e alla Borsa di Parigi dove conta di arrivare per la fine di quest'anno sull' Euronext Growth rivolgendosi anche ai piccoli risparmiatori. Sul mercato andrà il 30/35 per cento del capitale in un'operazione che ha tutti i numeri per essere la maggiore quotazione del 2025 sul listino milanese.

"Abbiamo deciso di quotarci a Milano perché siamo orgogliosi di essere italiani e in Francia perché è molto simile culturalmente all'Italia e il retail apprezza i titoli del lusso", ha spiegato Vitaliano Borromeo, presidente di Kaleon, in una conferenza stampa. L'esponente della famiglia ha anticipato che nel giro di un paio d'anni conta di allargare i siti da gestire di 5 o 6 unità: "stiamo guardando a Verona e alla Svizzera dove pensiamo di investire utilizzando i proventi della quotazione".