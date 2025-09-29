Lunedì 29 Settembre 2025

Carmine Pinto
29 set 2025
Joao Laranjo nuovo responsabile finanziario di Stellantis

Succede a Ostermann, che lascia l'azienda per motivi personali

Joao Laranjo è il nuovo responsabile finanziario di Stellantis e membro del Leadership Team, con effetto immediato. Succede a Doug Ostermann, che ha deciso di lasciare l'azienda per motivi personali, e assumerà tutte le responsabilità precedentemente ricoperte da Ostermann.

Con oltre vent'anni di esperienza in finanza e revisione contabile in diversi mercati e una profonda conoscenza del settore automobilistico, è entrato in Fiat Chrysler Automobiles (Fca) nel 2009, ricoprendo nel corso degli anni ruoli di crescente responsabilità in ambito di controllo finanziario e reporting, gestione del conto economico, tesoreria, pianificazione e analisi finanziaria, compliance e contabilità. Ha iniziato la sua carriera in General Electric nel 2001, nel 2009, è entrato in Fca come chief accounting officer per l'America Latina, poi chief financial officer della regione, dove ha svolto un ruolo importante nella trasformazione finanziaria e nella crescita regionale.

Nel 2017, è stato nominato chief financial officer di Stellantis North America. Nel 2024, è entrato in Goodyear come vicepresident of Finance, guidando l'organizzazione Finance per le Americhe. È rientrato in Stellantis all'inizio di quest'anno come chief financial officer di Stellantis North America, sotto la nuova gestione dell'azienda.

