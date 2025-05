Iveco Group annuncia spin-off del business Defence entro il 2025

Il consiglio di amministrazione di Iveco Group ha deciso di procedere con la separazione del business Defence del Gruppo attraverso uno spin-off. Ci si aspetta - spiega - che questo avvenga entro il 2025, dopo l'approvazione del consiglio e degli azionisti di Iveco Group (e dei consigli delle altre società del gruppo coinvolte) e le approvazioni di legge. Iveco Group ha ricevuto "alcune preliminari manifestazioni di interesse per il business Defence da potenziali acquirenti strategici". Il consiglio ha dato mandato al management di proseguire le attività preparatorie allo spin-off, mentre esplora tali interessi preliminari.

Iveco Group ha chiuso il primo trimestre 2025 con ricavi consolidati pari a 3 miliardi di euro rispetto a 3,36 miliardi del primo trimestre 2024 e un utile netto adjusted di 84 milioni di euro (153 milioni di euro) con risultato diluito per azione adjusted pari a 0,31 euro (0,57 euro). La società conferma le prospettive finanziarie per l'anno. "Il contesto di business del trimestre è stato caratterizzato da una riduzione della domanda nei segmenti europei dei truck, come da attese. Abbiamo agito rapidamente per preservare e riaffermare le nostre prospettive di business e finanziarie per l'intero anno", commenta il ceo Olof Persson.