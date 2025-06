Iveco celebra 50 anni: innovazione e veicoli elettrici protagonisti a Torino

"Stiamo facendo leva su due elementi che per noi sono unici: il nostro spirito italiano e la nostra capacità di innovare.". Lo ha detto Olof Persson, ceo di Iveco Group, durante la festa alle Ogr Torino per i 50 anni del brand controllato da Exor. All'evento, che durerà fino a domenica 15 giugno, partecipano dipendenti, concessionari, fornitori e clienti.

"Vogliamo tutti che questa attività prosperi, cresca e continui a guidare il progresso per i prossimi 50 anni e oltre" ha aggiunto Persson. "Se vogliamo competere e vincere, dobbiamo fare in modo che i clienti vedano Iveco per quello che realmente è: tecnicamente avanzata e profondamente orientata al cliente. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti, ai proprietari e ai conducenti un'esperienza positiva con i nostri prodotti, anno dopo anno".

Alle Ogr vengono presentati in anteprima tre nuovi veicoli Iveco: l'Iveco S-eWay Artic, un camion pesante completamente elettrico con un'autonomia fino a 600 chilometri, che rappresenta la più recente soluzione a zero emissioni di Iveco per il lungo raggio. E i due nuovi mezzi elettrici, risultato della partnership con Stellantis, che espanderanno l'offerta di veicoli commerciali leggeri elettrici di Iveco fino a coprire l'intero spettro di soluzioni urbane a zero emissioni.

"Oggi - ha spiegato Persson - presentiamo l'eJolly e l'eSuperJolly, che fanno parte di una nuova generazione di veicoli urbani intelligenti e innovativi. Saranno realizzati in collaborazione con Stellantis e li lanceremo all'inizio del 2026. Fondamentalmente, si differenziano per dimensioni. L'eJolly si colloca al di sotto del segmento eDaily in termini di peso. L'eSuperJolly è il suo fratello maggiore, con maggiore capacità e autonomia. Ma insieme, ampliano il nostro portafoglio di veicoli elettrici a batteria, coprendo l'intero spettro delle soluzioni per missioni urbane".