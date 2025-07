Iveco a Tata per 3,8 miliardi dopo Ops

L'accordo raggiunto tra Tata Motors e Iveco Group prevede "la creazione di un gruppo di veicoli commerciali con la portata, il portafoglio prodotti e la capacità industriale necessari per affermarsi come leader globale in questo settore dinamico". Lo spiegano le due società in una nota congiunta.

L'offerta pubblica di acquisto volontaria - che avrà un corrispettivo totale di circa 3,8 miliardi di euro per il gruppo Iveco, escludendo le attività di difesa e i proventi netti derivanti dalle attività di difesa - sarà promossa da una nuova società a responsabilità limitata di diritto olandese che sarà interamente controllata, direttamente o indirettamente, da Tata Motors.

Il completamento dell'offerta è subordinato, tra l'altro, alla separazione delle attività di difesa di Iveco e, pertanto, l'offerta pubblica riguarda tutte le azioni ordinarie emesse del gruppo Iveco dopo la separazione di tale attività, al prezzo di 14,1 milioni di euro.