Itinera, da un anno impegnata in espansione metro Stoccolma

A un anno dall'inizio del progetto per la realizzazione di due nuove tratte della metropolitana di Stoccolma - per un valore di 225 milioni di euro - Itinera Tortona (gruppo Gavio) fa sapere che sono stati scavati 1.668 metri a Södra Hagalund e 677 ad Arenastaden. A inizio 2024 si verificherà la rottura del primo diaframma e, nel corso dell'anno, i tunnel si incontreranno, per una lunghezza totale di 6 chilometri. Itinera completerà inoltre quattro ingressi, due per ogni stazione. "Questo è un progetto impegnativo in un ambiente urbano - sottolinea Antonio Cavallaro, Project manager, in un comunicato stampa - in cui dobbiamo tenere conto del fatto che stiamo lavorando in prossimità di aree residenziali, di un polo ospedaliero importante e altre strutture sensibili. I lavori stanno procedendo e sapere che porteranno a un miglioramento dei servizi urbani di questa bellissima città è per noi motivo di grande soddisfazione".