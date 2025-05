Italy Cop 30 Branding Challenge: concorso per giovani designer italiani

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con il programma "Connect4Climate" della Banca mondiale e con lo Studio di Architettura Cra - Carlo Ratti Associati, lanciano "Italy Cop 30 Branding Challenge": un concorso rivolto ai giovani per rappresentare l'identità visiva dell'Italia alla 30/a Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Cop30) di Belém, in Brasile.

Le candidature, rende noto il Mase con un comunicato, sono aperte ai designer e creativi italiani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, devono pervenire entro le ore 9 del 30 giugno 2025 al seguente link: https://forms.gle/RB3Us2mLRwVqmcie6

Più in particolare, si legge nella nota, "il logo, originale e distintivo, dovrà essere il simbolo tangibile dell'impegno italiano per la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici. Il vincitore del concorso verrà invitato alla presentazione ufficiale dell'opera 'AquaPraça' durante la Biennale di Architettura di Venezia e avrà la possibilità di partecipare alla cerimonia ufficiale di inaugurazione del Padiglione Italia durante la Cop30 di Belém, promuovendo la propria visione creativa su un palcoscenico internazionale. Le spese di viaggio e alloggio per il vincitore saranno a carico degli organizzatori".