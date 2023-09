Italiani stretti dai rincari, mutui per l'RC auto

I mutui variabili hanno registrato un aumento del 44%, seguiti dalle polizze Rc auto (+26%), dai carburanti (+21%), dai prestiti personali (+19%), dalla spesa alimentare (+24,5%) e dall'ortofrutta (+20%). Secondo Facile.it e Consumerismo No profit, le famiglie italiane si preparano ad affrontare un autunno "caldo" dal punto di vista dei prezzi. La situazione è peggiorata anche per chi si sposta in moto, con un aumento del 41%. Ad agosto e a settembre, il pieno di benzina è costato in media il 21% in più rispetto all'anno precedente, mentre per una diesel il rincaro è stato del 10%. Le rate dei mutui a tasso variabile sono aumentate del 44% nell'ultimo anno, con un picco previsto entro dicembre. Anche i tassi di interesse dei prestiti personali hanno subìto un aumento del 19%. La spesa alimentare ha visto un incremento del 24,5%, con un aggravio di oltre 1.100 euro rispetto al 2022 per una famiglia di 4 persone. L'ortofrutta ha subìto aumenti del 20%, con un aggravio di circa 8 euro al mese (su una spesa media di 40 euro a settimana).