Italiani sempre più indebitati, il caro-vita è la causa

Con il caro-vita, l'indebitamento delle famiglie è in costante aumento. Secondo Assoutenti, nel 2023 il debito medio per cittadino sarà pari a 9.949 euro, mentre per nucleo familiare arriverà a 22.674 euro, aumentando così il rischio di usura. L'inflazione del biennio 2022/2023 porterà una stangata complessiva di 4.165 euro a famiglia: ad esempio, un mutuo a tasso variabile da 150mila euro costerà quasi 4.400 euro in più all'anno rispetto al 2021. Dal 12 al 14 dicembre, consumatori, autorità e istituzioni si riuniranno a Pietrarsa (Napoli) per Expo 2023, al fine di trovare soluzioni per il futuro dell'economia. Gli italiani, per far fronte all'inflazione e all'aumento dei tassi di interesse sui mutui, hanno intaccato i risparmi, con la propensione al risparmio che, secondo l'Istat, è scesa del -3,6% nei primi sei mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, e si sono rivolti a prestiti e piccoli finanziamenti anche per affrontare le spese quotidiane. A fine 2023, secondo Assoutenti, il valore del credito al consumo raggiungerà i 160 miliardi di euro in Italia, con una crescita del +220% rispetto a 20 anni fa, considerato che a fine 2002 l'ammontare dei debiti per l'acquisto di beni e servizi era sotto i 50 miliardi di euro.