Italiane Pmi navigano verso pozzi della Patagonia

Le aziende italiane si stanno facendo avanti per nuove collaborazioni nel settore energetico in Patagonia. La Camera di Commercio in Argentina, in collaborazione con l'Ambasciata Italiana, PanAmerican Energy (Pae), il Centro Piccole e Medie Imprese Adeneu e Italcam di Houston, hanno accompagnato il primo programma di internazionalizzazione delle PMI nella provincia di Neuquén, nel bacino patagonico di Vaca Muerta. Si tratta di un giacimento di 25.000 chilometri quadrati, composto al 40% da gas e al 60% da petrolio, con un potenziale complessivo di 27 miliardi di barili di crudo, estratti a 3.000 metri di profondità, per 1580 pozzi attivi in costante aumento e altamente competitivo rispetto ai bacini USA. L'obiettivo della missione, focalizzata principalmente sul comparto dell'Oil & Gas, è stato l'avvio di partnership strategiche per partecipare al boom estrattivo della seconda riserva mondiale di shale gas e della quarta di petrolio non convenzionale, che per il solo 2023 prevede investimenti da oltre 7,9 miliardi di dollari.