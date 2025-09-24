Italian Padel guarda all'estero, lancia raccolta 4 milioni

Italian Padel, l'azienda bresciana che progetta e realizza campi da padel, vuole crescere all'estero e lancia un crowdfunding, con un obiettivo di raccolta fondi da 4 milioni, per espandersi in 145 paesi del mondo. "Si prevede che nel 2027 si arriverà a oltre 74mila campi. In Italia i campi nel 2013 erano appena 20 mentre oggi se ne contano 10.060 (una crescita del 3.350%), mentre i giocatori sono più di un milione" conta una nota ricordando che in questo scenario, Italian Padel copre il 25% del mercato nazionale con oltre 2.500 campi e altri 1.000 ne ha realizzati in 38 paesi nel mondo.

Per sostenere i suoi piani di sviluppo sabato 25 ottobre aprirà un crowdfunding su Mamacrowd: il 55% sarà destinato all'internazionalizzazione, il 30% allo sviluppo del network "Italian Padel Club" e al marketplace, il 5% allo sviluppo dei nuovi prodotti brevettati e il restante 10% per la gestione delle spese accessorie e l'incremento del capitale circolante allo sviluppo di nuovi prodotti. Il 65% dei fondi destinati all'internazionalizzazione, spiega una nota, sarà destinato alla penetrazione in cinque Paesi Core: Regno Unito, Francia, Germania, Tunisia. Il target finale dell'operazione è l'installazione di 2.000 campi e, dal punto di vista finanziario, raggiungere i 25 milioni di euro di fatturato entro il 2030.

Accanto alla produzione, Italian Padel ha creato un network, l'Italian Padel Club, l'estensione strategica dell'attività core di vendita, con oltre 300.000 giocatori registrati, più di 750 club affiliati in Italia. Il ceo Claudio Galuppini "è convinto di raggiungere i 4 milioni in pochissimi giorni". "Attraverso la costruzione di campi e con il nostro network, creiamo spazi che non sono solo luoghi di gioco, ma veri e propri luoghi di relazione, inclusione, e opportunità. Ogni campo è un tassello di una visione molto più grande: unire le persone, abbattere le barriere, dare valore alla comunità" sottolinea Galuppini.