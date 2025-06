Italia sotto accusa dalla Commissione europea per la gestione della formica di fuoco

La Commissione europea ha deciso oggi di inviare un parere motivato all'Italia, portando dunque al secondo step la procedura di infrazione, per il mancato rispetto degli obblighi imposti dal regolamento Ue sulle specie esotiche invasive (Regolamento Ue 1143/2014), in particolare per non aver gestito adeguatamente la diffusione della formica di fuoco (Solenopsis invicta) in Sicilia.

La Commissione contesta all'Italia di non aver notificato tempestivamente né alla Commissione né agli altri Stati membri il rilevamento precoce dell'insetto invasivo, come richiesto dalla normativa. Inoltre, non sarebbero state comunicate entro tre mesi le misure di eradicazione adottate, né sarebbero stati attivati in tempi utili interventi concreti per limitare la diffusione accidentale della specie.

L'Italia, secondo Bruxelles, non ha messo in atto un efficace sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e non ha risposto in modo soddisfacente alla lettera di costituzione in mora inviata nel novembre 2024.

Roma ha ora due mesi di tempo per fornire una risposta e adottare le misure necessarie. In caso contrario, la Commissione potrà deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le specie aliene invasive, come ricorda Bruxelles, sono una delle cinque principali cause di perdita di biodiversità in Europa e a livello globale.