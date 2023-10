Italia solida nonostante rallentamento economia, Scannapieco (Cdp)

L'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, ha affermato che il rallentamento dell'economia è presente in tutta Europa e che, nonostante ciò, l'Italia rimane solida e affidabile, offrendo grandi opportunità d'investimento. Parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea nazionale dell'Anci in corso a Genova, Scannapieco ha espresso fiducia anche per il futuro, non vedendo come possano esserci scenari diversi. A dare fiducia, secondo lui, è anche il Pnrr, che rappresenta un elemento di crescita che forse altri paesi non hanno.