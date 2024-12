Italia Solare, nel 2024 +36% di crescita del fotovoltaico

Nel periodo gennaio-ottobre 2024, la potenza fotovoltaica connessa in Italia è aumentata di 5,481 Gw, contro i 4,018 in più nello stesso periodo del 2023, il 36% in più. Lo ha reso noto Italia Solare, l'associazione delle imprese del fotovoltaico, durante l'apertura del Forum Istituzionale 2024 a Roma, il 2 e 3 dicembre. Al 31 ottobre 2024, in Italia complessivamente risultavano connessi 1 milione e 843.830 impianti fotovoltaici, per una potenza totale di 35,763 Gigawatt. Secondo i dati presentati, il costo dell'energia da fotovoltaico è sceso del 90% negli ultimi dieci anni, rendendolo la fonte di energia più competitiva sul mercato. Anche i sistemi di accumulo stanno registrando una rapida evoluzione, con una riduzione dei costi del 50% nell'ultimo quinquennio. Italia Solare fa notare che, nel biennio 2022-2023, l'Italia ha speso 100 miliardi di euro per affrontare le crisi energetiche. Risorse che, secondo l'associazione, avrebbero potuto essere investite nello sviluppo delle infrastrutture per le energie pulite. "Questi numeri confermano il grande potenziale del fotovoltaico nel nostro Paese, ma c'è ancora molta strada da fare per raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 -, ha dichiarato Paolo Rocco Viscontini, Presidente di Italia Solare -. Il fotovoltaico rappresenta la soluzione più immediata ed efficace per affrontare le grandi sfide energetiche e climatiche che abbiamo davanti. Con la combinazione di fotovoltaico e storage, possiamo garantire costi energetici stabili, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e abbattere le emissioni climalteranti. Ogni mese di ritardo nell'implementazione delle rinnovabili ha un costo altissimo. È fondamentale accelerare sul fronte normativo e operativo per consentire al fotovoltaico di esprimere appieno il suo potenziale".