Italia riceve lettera di infrazione per assegno unico

La Commissione Ue ha inviato al Governo italiano una lettera con parere motivato che contesta l'assegno unico per i figli introdotto nel marzo dell'anno scorso. L'invio della missiva comporta un avanzamento della procedura di infrazione nei confronti di Roma. Secondo la Commissione, "la legislazione viola il diritto dell'Ue in quanto non tratta i cittadini europei in modo equo, il che si qualifica come discriminazione".