L'Italia è prima in Europa per tasso di riciclo dei rifiuti, con il 72%, e per produttività delle risorse: il nostro paese, per ogni chilo di risorsa consumata, ha generato 3,6 euro di Pil, il 62% in più rispetto alla media Ue, e prima di Spagna e Francia, con 3,1 euro per chilo. Lo rivela la relazione degli Stati generali della green economy, alla fiera Ecomondo a Rimini.