Italia, PMI manifatturiere risalgono, scorte in calo

A dicembre, lo stato di salute del settore manifatturiero italiano continua a peggiorare, con una sostenuta ma più leggera contrazione della produzione e dei nuovi ordini. Di conseguenza alla debolezza della domanda, le aziende hanno ridotto le loro giacenze al tasso record più veloce già raggiunto solo un'altra volta da dicembre 2011. I prezzi di acquisto sono diminuiti, mentre quelli di vendita sono calati solo marginalmente. In questo scenario, l'Indice Pmi (Purchasing Managers' Index) sul settore manifatturiero italiano ha registrato a dicembre 45.3, in aumento rispetto ai 44.4 di novembre, segnalando la nona contrazione mensile consecutiva. Gli analisti di S&P hanno attribuito la forte contrazione del mese finale del 2023 al calo della produzione e dei nuovi ordini, entrambi in calo per nono mese consecutivo. Le aziende hanno collegato il notevole abbassamento dei nuovi ordini alla debolezza della domanda sia nazionale che estera. Tuttavia, il tasso di declino è stato il minimo in tre mesi. L'indice Pmi non riesce a trasmettere nessun segnale di speranza, segnando un declino delle condizioni operative dal mese precedente. Secondo Tariq Kamal Chaudhry, economista della Hamburg Commercial Bank, il settore manifatturiero italiano conclude l'anno con un debole trimestre. La BCE ha segnalato che i tassi di interesse probabilmente rimarranno più alti ancora a lungo e, dal punto di vista del settore manifatturiero, gli alti tassi di interesse hanno un impatto particolarmente negativo.