'Italia lenta'. Anghileri: 'Ora coraggio per uno youth deal

L'Italia 'oggi è ancora lenta", in 40 anni "ci sono stati miglioramenti significativi. Ma a noi non basta", avverte la leader dei Giovani di Confindustria, Maria Anghileri, dal quarantesimo convegno di Capri. Dopo anni di crescita 'zero virgola' "diciamo basta". "Chiediamo a tutte le forze politiche il coraggio di introdurre uno 'Youth Deal' che abbatta il carico fiscale, burocratico e amministrativo sui giovani under 35", è "il primo passo, il primo mattone per scardinare un Sistema Paese che negli ultimi anni è diventato profondamente ingiusto nei confronti dei giovani". E avverte: "Lo chiediamo il prima possibile. Già per questa Legge di bilancio". Puntando anche a riforma fiscale, e a potenziare accesso al credito e previdenza complementare.