Italia leader in Europa per scorte di gas: 110,34 TWh immagazzinati

Nel pieno della stagione degli stoccaggi l'Italia è ancora prima in Europa per scorte di gas, con 110,34 TWh immagazzinati pari al 54,48% della capacità nazionale. Lo si apprende dai dati dell'associazione europea dei gestori di reti del gas (Gie) da cui emerge che nell'Ue le scorte sono arrivate al 44,75% a 506,39 TWh. Seconda è la Germania, solitamente prima per capacità di stoccaggio, che ha raggiunto un indice di riempimento del 37,42% a 92,55 TWh.

Si tratta comunque di dati inferiori a quelli registrati nell'analogo periodo del 2024 e del 2023. In Europa le scorte al 20 maggio del 2024 erano a 770TWh, lievemente sopra ai 757 dell'anno prima. In Italia erano 144,54 TWh nel 2024 e 141,72 nel 2023, mentre in Germania erano 177,6 TWh nel 2024 e 183,23 TWh l'anno prima.

Sulla piazza Ttf di Amsterdam i contratti future sul mese di giugno guadagnano il 3,09% a 36,31 euro al MWh.