Italia investe 1 miliardo di fondi Ue per l'occupazione

A giugno 2023, l'Italia aveva speso e rendicontato a Bruxelles solo uno sugli oltre sette miliardi disponibili del Programma Operativo Nazionale 'Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione' del ciclo di programmazione 2014-2020 della Politica di Coesione. Ciò è emerso da un'analisi dei dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione Europea. Secondo una portavoce della Commissione Europea, "l'esecuzione di alcuni programmi operativi 2014-2020 rimane problematica, soprattutto per quanto riguarda i fondi aggiuntivi di React-Eu nei programmi nazionali". L'Italia è stata uno dei principali beneficiari del React-Eu, ricevendo risorse aggiuntive per 14,4 miliardi. Il programma ha assegnato le risorse aggiuntive ai 27 Stati membri tra il 2021 e il 2022, nell'ambito del piano europeo di ripresa dopo la pandemia di coronavirus, portando 4,7 miliardi in più a disposizione del programma italiano per le politiche per l'occupazione. Tale incremento è tra i fattori che hanno influenzato l'attuazione dei fondi di coesione, anche a livello europeo. La portavoce ha sottolineato che "i ritardi nell'esecuzione del periodo 2014-2020 non riguardano solo l'Italia" e sono dovuti anche al rallentamento dell'attività economica causato dal Covid-19 e dalla guerra in Ucraina. Elementi che hanno aumentato la pressione sui bilanci pubblici, limitando l'erogazione del cofinanziamento nazionale.