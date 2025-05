Italia ed Europa in cerca di indipendenza digitale dagli Stati Uniti: rapporto Key4biz

L'Italia e l'Europa sono in una condizione di "dipendenza strutturale" dagli Stati Uniti sul digitale. Per esempio, il 70% dei ricavi cloud in Europa è assorbito dai colossi Usa, una percentuale che sale ancora di più considerando anche i servizi software e le piattaforme. Persino il controspionaggio britannico impiega i server di una big tech americana. Il rapporto "Indipendenza digitale" di Key4biz in collaborazione con Red Open, spin-off dell'Università degli Studi Milano-Bicocca, presentato in una conferenza a Roma, propone "un patto per il futuro economico e tecnologico dell'Europa".

"Stiamo cercando di sviluppare un percorso che porti a capire quanto siamo effettivamente dipendenti da fornitori che potrebbero da un momento all'altro cessare il servizio", afferma il professore di Filosofia del diritto e di Informatica giuridica dell'Università Milano-Bicocca e co-founder Red Open, Andrea Rossetti, illustrando il rapporto. Dal documento nascerà un libro bianco che sarà presentato in autunno.

"Partiamo dall'idea di differenziare i fornitori di cloud, di hardware e di software magari dando preferenza ai produttori del territorio italiano o europeo negli appalti, in modo da ridurre i rischi", aggiunge il professore riconoscendo che il percorso per liberarsi dalla dipendenza statunitense "non è facile".

Il rapporto sottolinea comunque "progressi importanti" che sono stati registrati negli ultimi anni in Italia e casi di eccellenza tra le aziende nazionali. "Lo stato delle infrastrutture digitali italiane - si legge - mostra segnali positivi: accelerazione su fibra e 5G, potenziamento di data center e cloud nazionali, partecipazione a progetti Hpc (high performance computing) di punta. Resta fondamentale proseguire gli investimenti".