Italia: 8,8 milioni vivono soli, il 55% ha oltre 60 anni

L'Italia è un paese sempre più anziano e solo: 8,8 milioni di persone vivono in solitudine e il 55,2% ha 60 anni e più. Le badanti che se ne prendono cura sono 8,5 ogni 100 persone sole ultrasessantenni, secondo il Rapporto 2025 Family (Net)work "La fatica delle famiglie: una difficile articolazione della domanda di cura" realizzato dal Censis e promosso da Assindatcolf.

"Vivere da soli non implica necessariamente una condizione di disagio, ma comporta una serie di difficoltà che possono accentuarsi invecchiando", si legge in una nota. Secondo l'indagine su un campione di più di 2.300 famiglie datrici di lavoro domestico, quello che viene ritenuto il problema maggiore è la mancanza di assistenza immediata in caso di emergenza (50,5%), che sale al 52,2% tra gli over 75. Segue la gestione delle attività domestiche e la preparazione dei pasti (38,2%). Mentre la solitudine e l'assenza di relazioni di supporto preoccupano il 31,6% delle persone. Questo dato è più alto tra gli under 50 (45,1%) rispetto agli over 75 (22%).