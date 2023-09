Italia, 22.600 distributori, record in Europa

L'Italia è il paese europeo con più distributori di carburante, ben 22.600, superando la Germania (14.500), la Spagna e la Francia. A darne conferma è stata la Faib Confesercenti, associazione di categoria dei benzinai, durante la sua assemblea per il 60° anniversario di fondazione. Il nostro paese ha un parco auto di oltre 40 milioni di autovetture, secondo solo alla Germania, ma con un numero di autovetture per punto vendita inferiore a quello della Germania (oltre 3 mila vetture) e di altri paesi europei come Regno Unito, Polonia, Francia, Spagna. L'erogato medio in Italia, pari a 1.237 metri cubi all'anno, è anche inferiore alla media europea del 47% (una differenza pari a 1.176 metri cubi all'anno). Il distacco è particolarmente marcato rispetto a quasi tutte le economie europee, come Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Austria, Polonia, Norvegia. Dopo l'Italia, c'è soltanto la Grecia. Inoltre, l'Italia è leader in Europa per punti vendita di metano (oltre 1300) e per autovetture circolanti. La Germania, con circa 835 punti vendita, è al secondo posto, ma con un circolante di 100.000 autoveicoli, contro 1 milione in Italia.