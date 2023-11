Italia 2022, Pil al 42,9% con tasse e contributi

Sale leggermente il peso di tasse e contributi in Italia e il Paese scala la classifica europea sugli oneri sociali complessivi, portandosi dal settimo al sesto posto. E' quanto emerge da un'analisi Eurostat. Nel 2022 le imposte e i contributi sociali in Italia hanno avuto un'incidenza sul Prodotto interno lordo pari al 42,9%, rispetto al 42,8% del 2021. Nel 2022 il rapporto complessivo delle tasse sul Pil, la somma cioè delle imposte e dei contributi sociali netti in percentuale del Pil, si è attestato nell'Ue al 41,2%, in calo rispetto al 41,5% del 2021. Nell'eurozona, le entrate fiscali sono rimaste stabili al 41,9%.