Italia, +20% turisti all'estero a giugno

A giugno c'è stato un aumento di turisti stranieri nel nostro paese, ma anche gli italiani che sono andati all'estero hanno contribuito a una maggiore spesa pro capite. Secondo le statistiche della Banca d'Italia, nel mese di giugno il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un avanzo di 2,9 miliardi di euro, "sostanzialmente in linea con quello dello stesso mese del 2022 e moderatamente superiore a quello del 2019 (2,2 miliardi)". La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (5,7 miliardi) è cresciuta dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre quella dei viaggiatori italiani all'estero (2,8 miliardi) è aumentata del 23%. Nel complesso del secondo trimestre del 2023, la crescita di entrambi i flussi di spesa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è stata favorita dal costante recupero dei viaggi per vacanze. La spesa degli stranieri in Italia (+18 per cento) è stata sostenuta soprattutto dall'aumento del numero di viaggiatori, mentre quella dei viaggiatori italiani all'estero (+27 per cento) è stata determinata principalmente dall'incremento della spesa pro-capite. Per quanto riguarda i viaggiatori provenienti da paesi extra-UE, la loro spesa in Italia è aumentata del 54%, mentre quella degli stranieri europei è diminuita leggermente (-5 per cento). Anche la spesa degli italiani all'estero è cresciuta, sia nelle destinazioni europee (+16 per cento) che in quelle extra-europee (+37 per cento).