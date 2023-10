Italgas, ricavi da 1,37 miliardi nei primi 9 mesi

Italgas ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 26% a 1,37 miliardi di euro. Il margine operativo lordo è salito del 15,9% a 910,5 milioni e l'utile netto è balzato del 10,8% a 316,7 milioni. "Nei primi nove mesi del 2023 - ha commentato l'amministratore delegato Paolo Gallo - il Gruppo Italgas ha conseguito performance solide e di valore che hanno permesso di continuare a crescere anche in un contesto socio-economico instabile a causa del protrarsi delle tensioni internazionali". Nel periodo, ha proseguito Gallo, Italgas ha investito "quasi 600 milioni di euro". "La società - ha sottolineato il manager - ha intensificato le attività di estensione e trasformazione digitale delle reti del gas, sia in Italia che in Grecia, continuando a favorirne l'evoluzione anche come elemento strategico di stimolo alla produzione di gas rinnovabili come biometano, metano sintetico e idrogeno". "Digitalizzazione, decarbonizzazione, economia circolare e formazione - ha indicato - si confermano fattori strategici per il raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita". "Target - ha concluso Gallo - che dipenderanno dalla nostra capacità di spingere sempre più in alto l'asticella dell'innovazione continuando a fare leva o sulla nostra risorsa principale, le persone".