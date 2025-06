Italgas lancia campagna pubblicitaria per aumento di capitale da 1 miliardo di euro

Italgas lancia la campagna pubblicitaria sull'aumento di capitale da 1 miliardo di euro i cui diritti sono esercitabili fino al prossimo 19 giugno. Per sostenere l'operazione finalizzata al finanziamento dell'acquisizione di 2i Rete Gas il gruppo ha scelto lo slogan 'La forza delle scelte, il valore del futuro'.

La campagna è declinata sia in formato cartaceo che digitale ed è destinata alla stampa, alle Tv, alle radio e agli schermi del circuito di Grandi Stazioni di Milano Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Napoli Centrale e Torino Porta Nuova.

Il primo soggetto della campagna vede come protagonista una donna, volto reale dell'azienda, fotografata in un istante di una normale giornata di lavoro. Segue il borbottio di una caffettiera che fa da sottofondo al momento iniziale della giornata e si chiude con una foto d'archivio, tratta dal patrimonio di immagini custodito nell'Heritage Lab Italgas, che ritrae diversi automezzi d'epoca affiancati da un veicolo attuale dotato della tecnologia per rilevare fughe di gas, creando un legame tra passato e presente.

A rafforzare il racconto visivo si aggiunge uno spot radiofonico costruito su atmosfere domestiche, pensato per ricordare alle famiglie che Italgas le serve da oltre 187 anni. Anche in questo caso il soggetto è una donna che riflette ad alta voce su quanto il mattino sia "il momento migliore per dare inizio a nuovi progetti".