Italgas diventa il primo operatore europeo del gas con l'acquisizione di 2i Rete Gas

Il 2025 si è aperto per Italgas "all'insegna della crescita e della solidità del gruppo". Lo afferma l'amministratore delegato Paolo Gallo che sottolinea come con il perfezionamento dell'acquisizione di 2i Rete Gas nasce "il primo operatore europeo della distribuzione del gas". "Gli indicatori economico-finanziari - sottolinea Gallo - hanno fatto segnare un ulteriore miglioramento, in molti casi a doppia cifra".

"Tra i risultati di rilievo - prosegue - il margine operativo lordo rettificato è aumentato del 6%, toccando quota 345,3 milioni di euro, e l'utile netto rettificato ha superato i 130 milioni di euro, mettendo a segno una crescita del 12,8% rispetto al primo trimestre dello scorso anno". "Più di 160 - aggiunge - sono i milioni di euro già investiti che hanno permesso di dare ulteriore impulso allo sviluppo e alla trasformazione digitale di reti e impianti".

"La sfida che ci attende nei prossimi mesi - conclude il manager - è quella di cogliere rapidamente tutte le opportunità derivanti dall'acquisizione di 2i Rete Gas, individuarne di nuove e realizzare l'upgrade digitale dei 72mila chilometri di reti acquisite con l'obiettivo di creare valore per tutti i nostri stakeholder, gli investitori e le comunità servite".