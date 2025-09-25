Istituti tedeschi, Pil della Germania +0,2% nel 2025, meglio

Gli istituti tedeschi hanno rivisto al rialzo la crescita del Pil della Germania per il 2026 all'1,3% mentre ritengono che per l'anno in corso la locomotiva europea possa contare solo su una mini-crescita dello 0,2%. È la stima divulgata in conferenza stampa a Berlino. Nel 2027 la crescita sarebbe dell'1,4%. Gli esperti hanno tuttavia messo in guardia dalla "forte incertezza" provocata dalla "possibilità di una nuova escalation negli scambi commerciali con gli Usa" e hanno sottolineato la necessità di realizzare importanti riforme.