Istat,Pil 2025 +0,5% solo se aumento 0,2 punti in semestre

Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima oraIstat,Pil 2025 +0,5% solo se aumento 0,2 punti in semestre
7 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Considerando le giornate lavorative 'non basta andamento flat'

Il Pil italiano chiuderà con una crescita dello 0,5% - come previsto nel Dpfp - solo se nel secondo semestre si registrerà una lieve crescita di almeno 0,2 punti percentuali. Lo segnala l'Istat nel corso dell'audizione sul Documento programmatico di bilancio. L'Istat stima una crescita acquisita dello 0,5% ma, considerando le giornate lavorative a fine anno, per raggiungere la stima del governo "non è sufficiente un andamento flat": "le stime trimestrali sono realizzate al netto delle differenza inter-annuali nei giorni lavorativi e si ricorda che complessivamente il 2025 presenta tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024".

© Riproduzione riservata

Prodotto interno lordo