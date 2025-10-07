Istat,Pil 2025 +0,5% solo se aumento 0,2 punti in semestre

Il Pil italiano chiuderà con una crescita dello 0,5% - come previsto nel Dpfp - solo se nel secondo semestre si registrerà una lieve crescita di almeno 0,2 punti percentuali. Lo segnala l'Istat nel corso dell'audizione sul Documento programmatico di bilancio. L'Istat stima una crescita acquisita dello 0,5% ma, considerando le giornate lavorative a fine anno, per raggiungere la stima del governo "non è sufficiente un andamento flat": "le stime trimestrali sono realizzate al netto delle differenza inter-annuali nei giorni lavorativi e si ricorda che complessivamente il 2025 presenta tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024".