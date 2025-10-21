Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
REDAZIONE ECONOMIA
Istat,lavoratori attivi diminuiranno di 3,2 milioni nel 2050

Meno della popolazione in età da lavoro, -7,2 milioni

Meno della popolazione in età da lavoro, -7,2 milioni

Meno della popolazione in età da lavoro, -7,2 milioni

La popolazione in età da lavoro diminuirà tra il 2024 e il 2050 di oltre 7,2 milioni mentre la popolazione attiva (occupati più disoccupati) di circa 3,2 milioni. E' quanto emerge dal Focus dell'Istat sulle previsioni sulle forze lavoro al 2050.

"Si prevede, innanzitutto, si legge, che la popolazione di età 15-64 anni diminuisca costantemente (da 37,2 milioni nel 2024 a meno di 30 nel 2050, un decremento del 21%), con un calo più marcato per quella femminile: gli uomini passeranno da circa 18,7 milioni nel 2024 a 15,5 nel 2050 (-17%) e le donne da 18,6 a 14 milioni (-24,4%).

All'interno di questo calo demografico, la popolazione attiva (occupati e disoccupati) subirà una riduzione più contenuta rispetto a quella complessiva: i maschi attivi scenderanno da 14,1 a 12,3 milioni, mentre le donne attive da 10,7 a 9,3 milioni (circa -13% per entrambi i sessi).

A subire la diminuzione più pronunciata sarebbero quindi gli individui non attivi, soprattutto donne, la cui popolazione scenderebbe da 7,9 a 4,7 milioni (-40,3%). Tra gli uomini, invece, si prevede una riduzione di -29,6% tra gli inattivi che passano da 4,5 a 3,2 milioni".

