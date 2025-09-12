Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Istat, tasso occupazione Mezzogiorno al 50,1%, top da 2004
12 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Istat, tasso occupazione Mezzogiorno al 50,1%, top da 2004

Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni nel Mezzogiorno nel secondo trimestre sale al 50,1%, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche dell'Istat nel 2004. E' quanto emerge dalle tabelle Istat sul mercato del lavoro sulla base dei dati destagionalizzati. Non si era mai toccato il 50%. Il tasso era al 49,9% nel primo trimestre 2025 e al 49,3% nel secondo trimestre del 2024. Le persone occupate nel Mezzogiorno nel secondo trimestre 2025 erano 6 milioni 549mila, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche con 96mila occupati in più in un anno.

© Riproduzione riservata

