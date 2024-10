Istat taglia allo 0,4% la crescita acquisita per il 2024

Per la crescita del Pil italiano, "la variazione acquisita per il 2024 è pari allo 0,4%, in ribasso rispetto a quella diffusa il 2 settembre 2024 quando la variazione era stata stimata pari a 0,6%". Lo scrive l'Istat in un comunicato stampa in cui corregge la nota inviata stamani, che confermava invece una crescita acquisita al secondo trimestre 2024 dello 0,6%. Il dato riflette la revisione generale dei conti nazionali dello scorso 23 settembre.