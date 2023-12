Istat rialza le stime del Pil nel terzo trimestre a 0,1%

L'Istat rivede al rialzo le stime trimestrali sulla crescita e registra per il Pil italiano un aumento dello 0,1% nel terzo trimestre in termini sia rispetto al trimestre precedente, sia nei confronti del terzo trimestre del 2022. Nella stima preliminare diffusa a fine ottobre, il tasso di crescita era risultato nullo in termini sia congiunturali, sia tendenziali. La crescita acquisita per l'Italia nel 2023, quella che si realizzerebbe in caso di variazioni nulle nell'ultima parte dell'anno, è dello 0,7% alla fine del terzo trimestre. L'Istat ha confermato le stime preliminari diffuse a ottobre nonostante la revisione al rialzo del dato sul Pil trimestrale.