Istat, produzione industria giù del 6,7% da maggio 2022

Calo consistente per la produzione industriale da maggio 2022, l'inizio della fase di calo dell'indice destagionalizzato a luglio 2024: nel periodo - secondo la Nota Istat sull'andamento dell'economia italiana "la riduzione complessiva dell'indice è stata pari al 6,7%". Il calo non è stato uniforme tra i diversi settori industriali. Nel periodo da maggio 2022 a luglio 2024, si è registrato un calo più accentuato per il settore tessile, abbigliamento e pelli (-25,0%) e per quello del legno (-20,7%), che "hanno probabilmente risentito delle dinamiche inflazionistiche e della diminuzione del potere d'acquisto dei consumatori."