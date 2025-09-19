Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Istat, produzione edilizia ai massimi da luglio 2008
19 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Istat, produzione edilizia ai massimi da luglio 2008

A luglio 2025 indice corretto e indice grezzo a +5,2%

A luglio l'Istat stima l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni in crescita dello 0,7% rispetto a giugno. Nella media del trimestre maggio - luglio la produzione nelle costruzioni aumenta dell'1,3% nel confronto con il trimestre precedente. In termini tendenziali, sia l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a luglio 2024), sia l'indice grezzo registrano un incremento del 5,2%.

"Su base annua, l'indice corretto per gli effetti di calendario evidenzia il settimo incremento consecutivo, segnando il livello più alto da luglio 2008" commenta l'Istat.

