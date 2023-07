Istat, nuovo calo dei prezzi dell'industria, -5,5% a giugno

A giugno 2023 i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,3% su base mensile e del 5,5% su base annua dopo il -4,3% di maggio. Lo comunica l'Istat osservando che i prezzi industriali - in calo da inizio anno - "segnano un'ulteriore, sebbene contenuta, diminuzione congiunturale" mentre su base annua, "si accentua la dinamica negativa iniziata lo scorso aprile, con una più ampia flessione sul mercato interno". Su tale mercato, nel comparto manifatturiero, l'Istat spiega che "i prezzi continuano a flettere in termini tendenziali per coke e prodotti petroliferi raffinati, metallurgia e fabbricazione e prodotti in metallo e prodotti chimici, e, con pochissime eccezioni, a rallentare la loro crescita per i rimanenti settori". Nel secondo trimestre 2023, rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono del 7,6%. La flessione è molto ampia sul mercato interno (-10,2%), modesta su quello estero (-0,2%).