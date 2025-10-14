Istat, nel 2024 173mila incidenti stradali, meno morti

Nel 2024, sulle strade italiane, si sono registrati più incidenti rispetto a un anno prima, con un aumento dei feriti ma un lieve calo del numero dei morti. Secondo i dati Aci-Istat, lo scorso anno ci sono stati 173.364 incidenti con lesioni a persone, il 4,1% in più rispetto ai 166.525 del 2023 e lo 0,7% in più dei 172.183 nel 2019. Tali incidenti hanno causato 3.030 decessi (3.039 nel 2023, -0,3%; 3.173 nel 2019, -4,5%) e 233.853 feriti (224.634 nel 2023, +4,1%; 241.384 nel 2019, -3,1%). In media, 475 incidenti, 8,3 morti e 641 feriti ogni giorno.

Rispetto al 2019, anno scelto dalla Commissione Europea come riferimento per l'obiettivo 2030 (dimezzamento del numero di vittime e feriti gravi), 44 province su 107 registrano un aumento del numero dei morti sulle strade, 55 una riduzione e nelle restanti 8 province il numero dei morti è rimasto stabile. In Italia, infine, la riduzione delle vittime rispetto al 2019 è ancora contenuta e pari al 4,5%.

Nel 2024, le tre province in cui è stato già raggiunto l'obiettivo del dimezzamento delle vittime rispetto al 2019 sono Verbano-Cusio Ossola, Campobasso e Gorizia. Le province che hanno registrato il maggior incremento, sempre rispetto al 2019, e che si allontanano dunque dal target europeo sono Avellino, Sassari, Barletta-Andria-Trani e Oristano.