Istat, l'inflazione di agosto frena all'1,6%

Ad agosto 2025 l'inflazione scende all'1,6% dall'1,7% di luglio, con una crescita dei prezzi al consumo dello 0,1% su base mensile. Lo annuncia l'Istat confermando le stime preliminari e sottolineando che il calo dell'inflazione è dovuto principalmente alla flessione dei prezzi dei Beni energetici (-4,8% da -3,4% di luglio). Accelerano invece i prezzi nel settore alimentare (+3,8% da +3,7%), per effetto dell'aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei prodotti non lavorati (+5,6% da +5,1%) parzialmente compensato dalla lieve frenata di quelli dei lavorati (+2,7% da +2,8%).

In agosto per gli italiani è stato comunque più costoso il carrello della spesa. Il mese scorso infatti ha registrato un'accelerazione su base annua i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, salendo dal +3,2% a +3,4%. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto mantengono invece lo stesso ritmo di crescita tendenziale (+2,3%). Sale inoltre, anche se in misura modesta, l'inflazione di fondo: +2,1% da +2,0%.