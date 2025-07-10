Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
10 lug 2025
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Istat, Italia arranca sullo sviluppo sostenibile, accelerare

L'andamento verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu mostra in Italia "l'esigenza di un'accelerazione". È quanto afferma l'Istat nel suo Rapporto. Nonostante una quota maggioritaria di misure risulti in miglioramento, sia nell'ultimo anno (oltre il 50%) sia nel decennio (oltre il 60%), oltre il 20% delle misure sono caratterizzate da "stagnazione" sia nel breve sia nel lungo periodo e peggioramenti si evidenziano soprattutto nel breve periodo (più di una misura su quattro), ma anche nel lungo.

Gli obiettivi con minori progressi sono vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni, acqua e parità di genere. Male anche la salute.

